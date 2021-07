Alpen plant „Erlebnisfläche“ für jedes Alter : Bürger-Ideen rund um neuen Spielplatz am Marienstift gefragt

Alpen Die reizarme Fläche hinter dem Marienstift in Alpen soll ein Erlebnisspielplatz für alle Generationen werden. Dafür sollen auch Bürger ihre Ideen einbringen.

Ein Teil des Stadtumbaus in Alpen ist die Neugestaltung des großen Spielplatz-Geländes am Marienstift. Die Gemeinde Alpen möchte die Aufenthaltsqualität für alle Alpener jeder Generation verbessern. Damit dies gelingt, ruft die Verwaltung zur Online-Bürgerbeteiligung auf. Unter dem Motto „Mach mit!“ ist die Bevölkerung eingeladen, ab sofort bis zum 20. August mitzumachen.

Auf der Plattform https://forum-beteiligung.de/projekte/mehrgenerationenspielplatz/ können sich Bürger über die Planung informieren und ihre Ideen, Wünsche und Anregungen hinterlassen. Das Ergebnis der Online-Bürgerbeteiligung fließe selbstverständlich in die Spielplatzplanung mit ein, so die Verwaltung. Ein flottes, professionell gedrehtes Video zur geplanten Bürgerbeteiligung für den Spielplatzumbau ist auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde Alpen unter https://youtu.be/eVhTwL7tpAw zu sehen.

Jakobs hat mit dem einst erfolgreichen Skateboarder Ingo Naschold das „schlummernde Potenzial“ des grünen, rund 7000 Quadratmeter großen Geländes als reizvolles Refugium für die ganze Familie erkundet. Naschhold hat sich als professioneller Planer von Skateparks, Pumptracks für Mountainbiker und anderen Trendsportanlagen einen Namen gemacht. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität durch trendige Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche erheblich zu steigern. Wenn es denen gefällt, seien auch Eltern und Großeltern zufrieden, so die Annahme. In Alpen angedacht ist eine „Rollspielfläche“, Kostenpflichtiger Inhalt eine Buckelpiste als Herausforderung für alles, was Räder hat und über Rollen bewegt wird: vom Bobbycar für die Kleinsten über das Skateboard junger Akrobaten bis hin zum Rollator für Senioren. Dieser Fingerzeig zur Generationen übergreifenden Barrierefreiheit kam bei der Präsentation gut an.