Polizei sucht Zeugen : Scheibe an Borther Bushaltestelle zerstört

Die Glasscherben waren am Donnerstag noch nicht weggeräumt. Foto: Uwe Plien

Borth In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bisher unbekannte Täter eine Glasscheibe an der Bushaltestelle Borther Straße in Borth an der Katholischen Kirche zerstört.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Zeugen zuvor gegen 1.10 Uhr die Polizei gerufen, da mehrere Jugendliche auf dem Kirchengelände randalierten und, so die Vermutung, Böller zündeten. Die Beamten trafen jedoch niemanden mehr an. Ein Zeuge gab ihnen gegenüber an, einen lauten Knall gehört zu haben. Gesehen hatte er jedoch niemanden. Die Polizisten entdeckten dann die zerstörte Scheibe, fegten die Scherben vom Gehweg und sicherten die Bushaltestelle.