Workshop des Gospelchors Confidence in Alpen Inbrunst auf dem Stundenplan

Das Schönste daran: Jeder kann mitmachen, ob mit oder ohne Erfahrungen, ob Chormitglied oder nicht. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Workshop findet am Samstag, 15. April, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im Pfarrheim der Katholischen Kirchengemeinde St. Walburgis in Menzelen-Ost statt. Der Kostenbeitrag liegt bei 50 Euro. Hinzu kommt noch ein Obolus zum Büfett. Wer sich gesanglich weiterbilden möchte oder einfach mal in die Welt der Black-Gospel-Music reinschnuppern möchte, kann sich von sofort an per E-Mail bei gabriele.rahn@freenet.de anmelden.