Workshop mit dem Heeresmusikkorps in Menzelen Bundeswehr-Bläser geben den Ton an

Mit mehr als 250 Zuhörern rappelvoll war dann abends die Walburgis-Kirche, in der das Ensemble des Heeresmusikkorps ein Benefizkonzert zugunsten der Tafel in Alpen gab, an dessen Ende Stücke mit den Teilnehmern des Workshops gespielt wurden. Auch Marlis Schug, Sprecherin der Tafel, gehörte zu den Zuhörern, genau wie Alpens Bürgermeister Thomas Ahls und Menzelens Ortsvorsteher Edgar Giesen. Auch sie waren begeistert von den Darbietungen der Profi-Musiker, die den Abend in der Kirche mit „Olympic Spirit“ eröffneten, einem Stück von John Williams, das dieser 1988 für die Olympischen Spiele in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul komponierte.