Starker Auftritt des Heeresmusikkorps Koblenz Bundeswehr-Konzert bringt 2000 Euro für Alpener Tafel

Das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Koblenz hat mehr als 2000 Euro in die Kasse der Tafel in Alpen eingebracht. Mit diesem Geld sollen in den nächsten Monaten die Lebensmittel-Zukäufe unterstützt werden. Denn immer mehr Menschen sind auf die Hilfe der Tafel angewiesen.