Ausbildung erfolgreich abgeschlossen Volksbank Niederrhein übernimmt Nachwuchs-Banker

Unter dem Motto „Die Ausbildung bei uns – so vielfältig wie wir“ hätten Markus Timafeef, Nina Martinek, Sven Kolberg, Lara Oosterman, Simon Wimmer, Lisa-Marie Geuyen und Justin Schade in den vergangenen zweieinhalb Jahren einen Einblick in die verschiedenen internen Abteilungen erhalten und seien in unterschiedlichen Geschäftsstellen im Service und in der Beratung eingesetzt gewesen. Dadurch hätten die jungen Menschen den großen Vorteil, dass sie ausprobieren konnten, welcher Bereich ihnen besonders liegt, sagte Lohmann. Zusätzlich seien die Azubis in den ersten Monaten durch eine Patin oder einen Paten aus dem zweiten Ausbildungsjahr begleitet worden und hätten somit Unterstützung von Gleichaltrigen erhalten. „So konnten jetzt alle nach ihren Stärken eingesetzt werden“, so Lohmann.