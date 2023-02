Vereinigung Alpen-Rheinberg-Büderich Taubenzüchter feiern erfolgreiche Saison

Dass immer wieder dieselben Namen in den Siegerlisten auftauchen, macht übrigens deutlich, wie es um dieses Hobby bestellt ist. 28 Vereinsmitglieder zählt die Vereinigung noch in Alpen-Rheinberg-Büderich und Umgebung, lediglich 20 davon sind aktiv dabei. „In modernen Häusern ist kein Platz mehr für einen Taubenschlag, außerdem haben Wildtauben in Parks und Bahnhöfen die Brieftaube in Verruf gebracht“, erklärt Scholten, der wie seine Mitstreiter der im April beginnenden neuen Flugsaison entgegenfiebert.