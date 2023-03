Rheinberg meldet Erfolg im Kampf gegen Eichenprozessionsspinner Meisen-Nistkästen in Eichenbäumen zahlen sich aus

Der Quälgeist mit dem Namensungetüm Eichenprozessionsspinner und dem amtlichen Kürzel ESP verbreitet im Winter kaum Schrecken. Doch der Dienstleistungsbetrieb (DLB) der Stadt Rheinberg baut vor und sichert sich weitere tierische Unterstützung im Kampf gegen die Raupe. Die Meise hat den Eichenprozessionsspinner zum Fressen gern. Es habe sich als sehr hilfreich erwiesen, berichtet der DLB in seiner Sitzungsvorlage für den am Mittwoch um 17 Uhr im Stadthaus tagenden Betriebsausschuss, in den mit Eichen bestandenen und daher im Sommer vom ESP befallenen Gebieten Nistkästen für Meisen aufzuhängen. Die Behausungen seien von den Vögeln „gut angenommen“ worden, heißt es in der Auswertung. Ein Lob geht auch an den Nabu, der den DLB bei der Wahl der Behausungen und von geeigneten Nistplätzen beraten hat. Das hat sich ausgezahlt. Fazit des DLB: „Im Umfeld der Nistkästen konnte ein deutlicher Rückgang des ESP-Befalls festgestellt werden.“ Inzwischen seien an weiteren kritischen Standorten Nistkästen für Meisen aufgehängt worden. Das soll den Eichenprozessionsspinner im Stadtgebiet weiter zum Rückzug veranlassen und zugleich das Stadtsäckel schonen. Denn auf den Einsatz von konventionellen Kampfmitteln – aufwendiges mechanisches Absammeln und Gift – gegen den hautunfreundlichen Plagegeist kann der DLB nicht ganz verzichten. Doch je mehr Raupen die Meisen verputzen, desto weniger herkömmliche Maßnahmen muss der DLB ergreifen. Das schont die Umwelt und die Kasse der Kämmerin.