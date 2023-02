Ausstellung im Rheinberger Stadthaus Die Lieblingsfarbe Bunt

Daraus entwickeln sich immer mehr Farbflächen, übereinander, deckend, lasierend oder nebeneinander. „Irgendwann zeigt sich ein Motiv, zum Beispiel Figuren oder Blumen, oder das Bild bleibt abstrakt“, beschreibt die Künstlern ihr Vorgehen. Sie malt seit der Kindheit, mit Unterbrechungen durch Studium und Beruf. Von Hause aus ist sie Pharmazeutin, hat in Bonn studiert, viele Jahre als Apothekerin für Klinische Pharmazie in einem Krankenhaus in Moers gearbeitet. In ihrer freien Zeit wurde gemalt. Regelmäßig trifft sich Gisa Möller mit Künstlern aus Duisburg im Atelier von Christel Klarhöfer, um gemeinsam zu malen, Kunst zu machen. „Seit dem Eintritt ins Rentenalter nimmt die Malerei einen breiten Raum in meinem Leben ein“, sagt die 1949 in Duisburg geborene Künstlerin, die bisher zwischen 20 und 30 Ausstellungen, alleine und in der Gruppe, gemacht hat und seit 2017 Mitglied im Duisburger Kunstverein ist.