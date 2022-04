Singen in der Pandemie : Alpener Gospelchor Confidence probt hybrid

Alpen Weil sich noch nicht alle trauen, in der Gruppe zu singen, hat der Chor eine Mischform gefunden – geübt wird in einer analogen und einer digitalen Gruppe. Für den Dirigenten eine Herausforderung.

Alten und neuen Gospel so einfühlsam und mitreißend interpretieren, Zuversicht zeigen und erlebbar machen: Das sind die Markenzeichen des Gospelchors Confidence aus Menzelen-Ost. Und diese Zuversicht (englisch: Confidence) leben die rund 50 Chormitglieder mit ganzem Herzen. Da lässt man sich auch nicht von einer Pandemie ausbremsen. Genau das aber war in Zeiten von Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und anderen Auflagen leichter gesagt als getan. Während andere Chöre den Betrieb eingestellt und einige sich in der Folge sogar aufgelöst haben, hat Confidence auf die digitale Probe in Form einer Videokonferenz und getrennt nach den einzelnen Stimmen gesetzt.