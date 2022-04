Chor Confidence in Menzelen : Beim Gospel singt der ganze Körper

Alpen Natalia Antczak, international gefragte Sängerin, und ihr Mann Martin Drazek, der sie am Keyboard begleitet, haben einen Sonntag lang mit dem Menzelener Chor Confidence geprobt – ein Workshop als „Treueprämie“ für die Mitglieder.

Sänger gesucht Um weiterhin vierstimmige Gospelmusik auf hohem Niveau anbieten zu können, ist Confidence dringend auf männliche Unterstützung angewiesen. Kräftige Bässe und prägnante Tenöre sind eingeladen, mal eine Probe zu besuchen. Probentermin Die Chorproben finden an jedem Montag um 19.30 Uhr im Pfarrheim der Kirche St. Walburgis in Menzelen-Ost statt.

Damit sie sich in Ginderich voll und ganz auf den gesanglichen Bereich konzentrieren konnte, wurde Natalia Antczak von ihrem Ehemann Martin Drazek am Keyboard begleitet. Seine Liebe zur Gospelmusik macht ihn zu einem der gefragtesten Pianisten in der Gospelszene. Er arbeitet in Konzerten und Workshops mit vielen nationalen und internationalen Gospelkünstlern und Chorleitern zusammen.