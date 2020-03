Nachbarschaftshilfe in Corona-Zeiten : Die Aktion Seelentröster soll noch bekannter werden

Alpen Alpens Nachbarschaftskoordinatorin Sonja Böhm hat einen Flyer entwickelt, um auf die Aktion gegen Vereinsamung aufmerksam zu machen.

„Zusammenrücken auf nachbarschaftlicher Ebene ist aktuell mehr gefragt denn je“, so Böhm. In den zurückliegenden Tagen hätten Menschen in der Koordinierungsstelle angerufen, „die allein in ihren eigenen vier Wänden leben und nicht die Möglichkeit haben, durch die modernen Medien Kontakte zu halten“. In kontaktarmen Zeiten seien Einsamkeit und Isolation besonders häufig. Da sei es wertvoll, mal mit jemanden reden zu können, so Böhm: „Zuwendung, Freundlichkeit und eine symbolische Umarmung per Telefon wirken Wunder, um mit den Lebensumständen besser umgehen zu können.“