Wort zum Sonntag : Die Gemeinschaft der Heiligen

Meinung Heilige sind nicht in unerreichbare Ferne entrückt. Jeder einzelne ist durch seinen Taufauftrag dazu berufen, durch sein Tun die Welt zu verbessern – gerade in diesen Krisenzeiten.

Das bedeutet, dass wir durch seine Liebe zu uns, zu besonderen Menschen in seinen Augen werden. Dies geschieht, indem Gott uns im Bad der Taufe während des Untertauchens sterben lässt, um uns im Auftauchen zu einem neuen Leben in Christus zu erwecken. Er nimmt uns förmlich aus dieser Welt heraus, heiligt uns durch seinen Segen und setzt uns als neue Menschen in diese Welt zurück, damit wir sie ein klein wenig besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Wir werden aufgenommen, in die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind die Heiligen unserer Tage. Es kommt also auf jeden einzelnen von uns an. Gott nimmt uns in die Verantwortung von Anfang an. Gleichzeitig macht es uns aber auch noch einmal die Möglichkeit deutlich, dass es unzählige Menschen gibt und gab, die die Kirche zwar nicht öffentlich als Heilige ehrt, die aber durch ihr Leben oder ihr Opfer, den Taufauftrag ebenso ernst genommen und realisiert haben.