Kita- und Schulschließungen in Corona-Zeiten : Verzicht auf Elternbeiträge für die Betreuung

Kita- und Schulschließungen in Corona-Zeiten

Dieses Spielzeug wird in einer wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Kita gereinigt, anstatt dass sich Kinder damit vergnügen (Symbolfoto). Foto: dpa/Sina Schuldt

Rheinberg/Sonsbeck Wegen der Kita- und Schulschließungen in Corona-Zeiten sollen Eltern in Rheinberg und Sonsbeck finanziell entlastet werden.

Die Stadt Rheinberg hat in einer Dringlichkeitstentscheidung mit Zustimmung aller Fraktionen den Einzug der Kindergarten-Beiträge und der Gebühren für den Ganztag in den Schulen für April gestoppt. Bürgermeister Frank Tatzel weist darauf hin, dass Eltern Daueraufträge und Direktzahlungen aussetzen sollten.

Darüber hinaus wird zugesichert, dass die Stadt die finanziellen Ausfälle der Träger der „8 bis 1-Betreuung“ durch den Ausfall der Elternbeiträge während der Schulschließungen ausgleicht. Auch die Personalkosten für die an städtischen Schulen eingesetzten Inklusionshelfer während der Schließung würden übernommen. Tatzel verweist auf die bestehende Kostenübernahmegarantie an die Träger. Auch Busunternehmen, die Einnahmeausfälle wegen des zurzeit nicht benötigten Schülerspezialverkehrs haben, könnten mit einer Kompensation aus dem Stadtsäckel rechnen.

Erstattet werden bereits bezahlte Einzelkarten und anteilige Abonnements für alle aufgrund der Infektionslage abgesagten Veranstaltungen des Kulturbüros. Gleiches gelte für anteilige Kursgebühren für ausgefallene Wassergymnastik- und Schwimmkurse. Die Politik hat außerdem nachträglich die Facebook-Präsenz der Stadt bis Ende Juni und für den Fall, dass die Pandemie andauert, auch darüber hinaus genehmigt. Bürgermeister Tatzel freut sich, dass die Fraktionsvorsitzenden seinen Vorschlägen einstimmig gefolgt sind: „Wir ziehen in dieser Ausnahmesituation an einem Strang.“

Kaum Kinder in der Not-Betreuung

Auch Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt hat in telefonischer Abstimmung mit den Fraktionschefs entschieden, für April auf Elternbeiträge für die Schulbetreuung zu verzichten. Die Eltern, in der gegenwärtigen Situation in besonderer Weise belastet, seien informiert. Von der Schließung der Betreuung seien rund 130 Schüler betroffen. Die Einbußen für Sonsbeck durch den Verzicht auf Beiträge für April beliefen sich auf 6.800 Euro.