Alpen und Sonsbeck bieten soziales Netzwerk : Ein digitaler Dorfplatz für die Gemeinde

Alpen/Sonsbeck Alpen und Sonsbeck starten ein soziales Netzwerk, auf dem Bürger und Vereine sich über Events, Aktionen und Hilfsangebote austauschen können.

In der Corona-Krise erlebt Facebook einen immensen Bedeutungsgewinn in der lokalen Kommunikation. Bürgermeister nutzen Videobotschaften, um die Bewohner ihrer Gemeinden direkt zu informieren. Die Bürger tauschen sich in Gruppen aus, bieten Einkaufshilfen und Lieferdienste an, sprechen sich gegenseitig Mut zu. Die Gemeinden Alpen und Sonsbeck möchten diese lokalen Ressourcen ab sofort bündeln und ein soziales Netzwerk nutzen, das dazu entwickelt wurde, Menschen, Politik, Vereine, Geschäfte, Schulen und Unternehmen einer Gemeinde zusammenzubringen: den sogenannten digitalen Dorfplatz des Schweizer Unternehmens Crossiety, der deutlich mehr Optionen zur lokalen Vernetzung bietet als Facebook.