Tannenbusch-Schule : Kinder suchen im Wald das Grüffelo

Das Grüffelo ist ein geheimnisvolles Wesen. Foto: Marke Mo

Dormagen Eine kleine Kinder-Karawane bewegte sich neulich durch den Tannenbusch. Begleitet wurden die 30 Jungen und Mädchen aus der 1. Klasse der Tannenbusch-Schule von ihrer Lehrerin Schleien - und von Maria Krücken, Dormagens ehrenamtlicher Stadt-Lese-Fee, die seit einigen Monaten die Leselust von jungen und älteren Dormagenern zu wecken versucht. Auch die Kinder aus dem Delhovener Kindergarten St. Josef gesellten sich dazu und machten die Gruppe noch beeindruckender. Mit einem Bollerwagen voller Sitzkissen und mit erfrischenden Getränken waren alle losgezogen, um sich im Wald auf die Spur eines geheimnisvollen Wesens zu machen - das Grüffelo. Was sich genau dahinter verbirgt, erfuhren die Kinder aus einer Geschichte, die ihnen die Lese-Fee vorlas. Im Tannenbusch am Pilz wurde unter schattigen Bäumen gelauscht, später durfte auch getanzt und ein bisschen im Wald gestöbert werden. "Ich bin überwältigt, dass so viele gekommen sind", resümierte Maria Krücken.

Am nächsten Dienstag, 15. Mai, hat sich die Lese-Fee Besuch eingeladen. Ab 11 Uhr wird dann im Städtischen Familienzentrum "Rappelkiste" am Fichtenweg Robert Krumbein erwartet. Der Erste Beigeordneter der Stadt Dormagen liest dann aus dem Buch "Ich hab einen Freund, der ist Polizist" vor. Empfohlen von der Stiftung Lesen.

(ssc)