Girls' Day Bei Ineos: Mädchen lassen Lämpchen leuchten und Parfüm duften

Dormagen Früher experimentierte Anna-Lena Ruef gerne im Kinderzimmer mit Farben an den eigenen vier Wänden. Nun erhielt die 13-Jährige bessere Rahmenbedingungen für ihren Experimentiergeist: Die Schülerin war eines von 30 Mädchen aus 20 Schulen, das im Ausbildungszentrum von Ineos die Welt der Naturwissenschaften live erlebte - beim Girls' Day nur für Mädchen, der bei dem Petrochemieunternehmen zum 18. Mal angeboten wurde.

"Vielfalt spielt in unserem Unternehmen eine große Rolle. Um langfristig den Frauenanteil bei uns zu erhöhen, beteiligen wir uns jedes Jahr am bundesweiten Girls' Day", betont Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Patrick Giefers. "Die Mädchen lernen an einem Tag die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei Ineos kennen. Denn wir bieten hervorragende Chancen auf interessante Jobs", so Giefers.