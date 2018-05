Gesamtschule An Der Erft : Schulfest zur "Wiedervereinigung" gefeiert

Schüler der Klassen fünf und sechs gestalteten das Programm zur Eröffnungsfeier. Foto: I. Purcell

Neuss Unter dem Motto "Zusammen sind wir stark" feierte die Gesamtschule an der Erft mit Schülern, Lehrern und Eltern ein Sommerfest der "Wiedervereinigung". Denn mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres wurde die Dependance am Lindenplatz in Weckhoven aufgelöst und die ehemalige "Schule am Wildpark" Teil des Gesamtschulcampus an der Aurinstraße. "Eine tolle Atmosphäre hier", lobten die Eltern, deren Kinder seit dem Sommer die Gesamtschule an der Erft besuchen. Die offizielle Eröffnungsfeier, bei der auch der stellvertretende Bürgermeister Sven Schümann und der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings gratulierten, wurde von Schülern aus dem fünften und sechsten Jahrgang gestaltet.

Sie zeigten mit Ausschnitten ihrer Arbeit aus dem Schuljahr, dass ihre Schule auch auf kulturellem Gebiet stark ist. Reuschenbergs Schützenpräsident Hardi Nottinger überraschte das Publikum mit der Ankündigung, dass der Verein der Schule einen neuen Beamer für die Bühne spendet. Beim Gesang des Schüler-Eltern-Lehrer-Chores stimmte die Stadtveordnete KarinKilb mit anderen das Neusser Heimatlied an. Im Anschluss wurde gefeiert.

Zur tollen Atmosphäre auf dem Schulhof trugen neben der strahlenden Sonne besonders die Bands bei. Wie zum Beispiel die Schülerband unter Leitung von Markus Nussbaum.

(NGZ)