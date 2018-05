Norbert-Gymnasium : Erfolgreiche Hip-Hopper

Dormagen Sieben Schülerinnen und Schüler des Norbert-Gymnasiums sind für ihre Hip-Hop-Tracks von der Fachstelle für Suchtprävention, Ermutigungspädagogik und Potentialförderung geehrt worden. Sie hatten an dem bundesweiten Hip-Hop-Wettbewerb "Leben ohne Qualm 2017" teilgenommen. Für den Track "Sie" ging ein 2. Preis an Bayan Haghighi Najafabadi aus der Klasse 8d. Ebenfalls in der Altersgruppe 14 bis 16 Jahre holten Tilo Gongoll, Bent Euwens und Louis Hafner den 9. Platz, Chiara Kühn, Bastian Schlömer und David Walachowski den 12. Platz. Alle konnten sich über Kinogutscheine und hochwertige Sachpreise freuen. Die Schüler aus dem Differenzierungskursus "Musik: Production & Performing" hatten sich im Rahmen einer Projektarbeit gemeinsam mit ihrem Musiklehrer Timo Ehrler an dem Wettbewerb beteiligt und Hip-Hop-Songs produziert, deren Texte sich auf die Folgen von Zigaretten-Konsum beziehen. Der Kursus entspringt einem Wahlpflichtangebot am Norbert-Gymnasium, in dem musikaffine Schüler in der achten und neunten Klasse besonders gefördert werden.

Ausrichter des Wettbewerbs war die Landesinitiative LoQ - Leben ohne Qualm der Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung NRW. Die Jury setzte sich aus Musikproduzenten, Hip-Hop Künstlern und Mitarbeitern der Landesstelle zusammen.

(NGZ)