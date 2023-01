2. Handball-Bundesliga TSV Bayer Dormagen präsentiert sich zu schwankend

So eng die Leistungsdichte in der 2. Handball-Bundesliga im ersten Saisonabschnitt beisammen lag, so gering war bei der Mannschaft des TSV Bayer Dormagen auch der Unterschied zwischen einem guten und einem miesen Gefühl beim Gang in die WM-Pause. Hätten die Dormagener nach dem ganz schwachen Derbyauftritt bei der Niederlage in Essen am zweiten Weihnachtstag auch das Heimspiel gegen Nordhorn-Lingen verloren, hätte wohl der Haussegen ziemlich schief gehangen am Höhenberg. TSV-Manager Björn Barthel hatte im Vorfeld des Jahresfinales deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er alles in allem insbesondere mit dem emotionalen Auftreten der Mannschaft seit Saisonbeginn überhaupt nicht zufrieden war.