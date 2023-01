Vermülltes Dormagen Ärger um Silvester-Müll in der City

Stadtsprecher Nils Heinichen kann grundsätzlich bestätigen, dass in diesem Jahr „grundsätzlich mehr los war, als in den beiden Corona-Silvesterjahren 2020/2021 und 2021/2022.“ Für die Straßenreinigung nach dem Jahreswechsel sei die Stadt jedoch nicht verantwortlich, diesbezügliche Maßnahmen werden also auch nicht ergriffen. Letztendlich wird der übrig gebliebene Müll also voraussichtlich in den kommenden Tagen von der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein Dormagen (EGN), also der Müllabfuhr, abgeholt werden. Grundsätzlich gilt natürlich: „Jeder macht seinen Müll selber weg“, so eine Dormagenerin auf Facebook.