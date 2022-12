Tischtennis Gierather sind in der Landesliga das Maß der Dinge

„Es ist der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung im Team, was die zu Saisonbeginn nicht erwartete Spitzenstellung in der Landesliga ausmacht“, sagt SG-Vorsitzender Heinz Kiefer, der als früherer TTC-Vorsitzender eine besondere Beziehung zur Tischtennisabteilung hat. Drei Punkte Vorsprung haben die Gierather auf die nächsten Verfolger aus Derendorf und Essen. Ein Garant für den Erfolg der Truppe, die von Rot-Weiß-Urgestein Hermann Josef Sack betreut wird, sind die beiden Spitzenspieler Johannes Dimmig und Mark Peiffer, die zu den besten Akteuren der Liga zählen. Dimmig weist eine 13:1-Bilanz auf, Peiffer kommt auf 18:2-Spiele im Spitzenpaarkreuz. Dahinter bilden Alexander Kreik (13:6 in der Mitte), Sven Schaller (7:7) und Routinier Jürgen Reuland (6:7 unten) weitere Stützen im Team. Komplettiert wird die Mannschaft von Stephan Mohr (0:2), Thomas Füßer (4:5), Simon Keil (3:4) und Lukas Veit (3:3), die sich im unteren Paarkreuz abwechselten. „Es wird sehr schwer, die Tabellenführung zu verteidigen, da jetzt schon abzusehen ist, dass wir in einigen Spielen nicht komplett antreten können“, sagt Hermann-Josef Sack. Hinzu komme, dass sich Union Düsseldorf als stärkster Konkurrent, noch einmal verstärkt habe. „Den Aufstieg würden wir aber annehmen, wenn es denn so kommen würde“, betont Sack. Auf die Unterstützung des Vereins kann die Mannschaft auf jeden Fall bauen. „Es wird mit Sicherheit keine leichte Rückrunde, aber mit der Entschlossenheit und dem kämpferischen Geist der Mannschaft ist auch die Meisterschaft in der Landesliga nicht ausgeschlossen. Wir drücken der Mannschaft die Daumen“, erklärt SG-Vorsitzender Heinz Kiefer.