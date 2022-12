Neusser Erinnerungen an Pelé Als die Fußball-Legende Pelé in Neuss war

Neuss · Die Fußball-Welt trauert um einen der ganz Großen: Der brasilianische Ausnahmespieler Pelé ist im Alter von 82 Jahren in São Paulo verstorben. Anlässlich seines Todes werden viele Erinnerungen an den für viele immer noch besten Fußballer aller Zeiten wach – auch in Neuss.

30.12.2022, 10:53 Uhr

Dieses Foto mit Heinz Schulz, Sepp Herberger, Pelé und Peter Wilhelm Kallen in Neuss hat Leser Reinhard Blaschke unserer Redaktion zur Verfügung gestellt. Foto: Reinhard Blaschke

Von Andreas Buchbauer und David Beineke