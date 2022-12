Handball-Regionalliga Vom Physiotherapeuten zum NHV-Coach

Die ersten Schritte im Handball machte er bereits im zarten Alter von vier Jahren bei den Bambini seines Heimatvereins Handball Bad Salzuflen. Dort blieb er auch fast die gesamte Jugendzeit, nur im letzten Jahr der A-Jugend wechselte der Kreisläufer zur HSG Blomberg/Lippe. „Ich wollte einfach einmal die Chance nutzen, etwas höher zu spielen“, so Fanenbruck. Bei den Senioren kam er zunächst noch einmal kurz zurück nach Bad Salzuflen, ehe er zum VfL Menninghöffel in die Oberliga Westfalen wechselte. Nach seinem Staatsexamen zum Physiotherapheuten ging es dann 2016 zum Neusser HV, jedoch nicht als Spieler. Er übernahm die medizinische Betreuung des damaligen Drittligisten. „Über meinen ehemaligen Arbeitgeber kam der Kontakt zustande. Er wusste, dass ich vom Handball komme und so konnte ich den Job mit dem Sport verbinden.“ Später machte er dann noch den Wechsel zu den Rhein Vikings und der HSG Neuss-Düsseldorf mit, wo er auch letztmals in der Dritten Liga als Spieler aktiv war. „Dort habe ich in der A-Jugend auch meine ersten Erfahrungen als Co-Trainer machen können.“