Neuer Termin steht Korschenbroicher Citylauf kehrt ins Frühjahr zurück

„Wir wollen ein Frühjahrsklassiker bleiben. Der Termin im September aus der Not heraus war okay. Aber wir haben uns entschieden, zum Bewährten zurückzukehren“, sagt Markus Bresser, der schon länger mit Citylauf-Urgestein Hans-Peter Walther in der Geschäftsführung der Citylauf GmbH sitzt und im September seine Premiere in dieser Funktion bei der Großveranstaltung feierte. Hinterher übergab ihm Walther sogar symbolisch den Staffelstab, der Pensionär möchte sich aus der vordersten Linie der Organisation zurückziehen. Ganz verschwinden wird der ehemalige Sportamtsleiter der Stadt Korschenbroich aber nicht. „Die Hauptverantwortung für die Organisation liegt zwar bei mir, aber ich brauche Hans-Peter mit seiner Expertise auf jeden Fall noch zur Unterstützung“, erklärt Bresser. Ein Bereich könnten Walthers exzellente Kontakte zu den Laufmanagern dieser Republik sein, um männliche und weibliche Topathleten nach Korschenbroich zu locken. Dass das auch bei der 33. Auflage wieder gelingen wird, davon ist Markus Bresser überzeugt. Auch wenn der Lauf wegen der relativ frühen Osterferien schon Ende März anstatt wie sonst meist im April über die Bühne geht und Hendrik Pfeiffer der Termin wohl nicht passen dürfte. „Der Vergangenheit hat gezeigt, dass auch im Frühjahr immer Topleute nach Korschenbroich gekommen sind. Gerade für Mittelstreckler passt das meist sehr gut in die Saisonvorbereitung“, erklärt Bresser. Freilich hofft er auch, dass der frühere Termin dazu beiträgt, dass die Meldezahlen bei den Kindern und Freizeitsportlern wieder nach oben gehen. Das Meldeportal, das über die Internetseite des Citylaufs erreicht werden kann, ist jedenfalls seit dem 1. Dezember wieder geöffnet. Bis Freitagabend lagen immerhin schon elf Meldungen vor. Und es ist davon auszugehen, dass da bis zum 26. März noch etliche dazukommen.