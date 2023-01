Basketball, 2. Bundesliga Giants rüsten nach für den Klassenerhalt

Die Leverkusener Basketballer stehen in der ProA mit dem Rücken zur Wand. Nach sieben Pleiten in Serie sind die Bayer Giants Tabellenletzter, haben vier Punkte Rückstand zum rettenden Ufer und müssen den Traum vom Aufstieg in die Bundesliga vorerst abhaken. „Oberste Priorität hat jetzt der Klassenerhalt“, stellt Trainer Hansi Gnad klar. Den ersten Schritt in die richtige Richtung möchte der Klub an diesem Mittwoch (19.30 Uhr, Ostermann-Arena) gegen die Gießen 46ers gehen. Damit das gelingt, hat der Verein personell ordentlich nachgelegt.