Heidi Hößel war schon dabei, als der Dreikönigen-Crosslauf des TV Jahn Kapellen am 7. Januar 1979 seine Premiere feierte, trat bei minus zwölf Grad über 1911 schneebedeckte Meter noch unter ihrem Mädchennamen Czarnietzki an. Auch als der Klassiker nach der Auszeit zwischen 1988 und 1993 ins damalige Erftstadion zurückkehrte, war sie zur Stelle. Den Teilnehmerrekord 2020 mit mehr als 250 Voranmeldungen und 226 Finishern im Ziel erlebte sie als Cheforganisatorin, nichtsahnend, dass die 27. Auflage seit dem Wiederbeginn womöglich die Letzte gewesen ist. Denn nach den der Corona-Krise geschuldeten Absagen 2021 und 2022 geht auch am Sonntag (8. Januar) nichts. „In diesem Jahr macht uns aber nicht die Pandemie, sondern neuerliche behördliche Auflagen einen Strich durch die Rechnung“, sagt Heidi Hößel und bringt das Dilemma auf den Punkt: „27 Mal gab es kein Palaver, aber bei der 28. Auflage gibt es Stress ohne Ende. Jetzt dürfen wir den Waldweg am Stadion nicht mehr verlassen, sonst droht ein Ordnungsgeld. Aber wenn ich bei einer Crosslaufveranstalung immer auf dem Weg laufen muss, geht der Crosslaufcharakter komplett verloren.“