Förderung im Rhein-Kreis : „Demokratie leben!“ zeichnet drei Projekte aus

Rhein-Kreis Insgesamt 12.500 Euro gehen an den Verein „IKONE“, den Fachdienst für Integration und Migration der Caritas und die Künstlergruppe „GOYA“.

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ erhalten drei Initiativen aus dem Rhein-Kreis Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 12.500 Euro. Seit Juni 2015 beteiligt sich der Kreis an diesem Förderprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Dabei werden lokale Projekte unterstützt, die sich mit der Vorbeugung gegen Extremismus, der Förderung von Demokratie und interkultureller Begegnung sowie dem Engagement gegen Menschenfeindlichkeit befassen. „Im vergangenen Jahr war die Umsetzung vieler Projekte durch die Pandemie mit Schwierigkeiten verbunden. In diesem Jahr kann man sich auf die speziellen Umstände einstellen und die Planungen so gestalten, dass die Vorhaben problemlos umgesetzt werden können. Daher freut es mich sehr, dass wieder innovative Anträge gestellt und vom Begleitausschuss genehmigt werden konnten“, sagt Dirk Brügge, Kreisdirektor und Vorsitzender des Gremiums.