Umweltschutz im Rhein-Kreis : SPD und Grüne fordern ein Klimaschutzkonzept

Rhein-Kreis Mit einem gemeinsamen Antrag wollen die Kooperationspartner Bündnis 90/Die Grünen und SPD in der Sitzung des Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschusses am Donnerstag den Klimaschutz vorantreiben.

Ziel, so heißt es, sei, dass der Kreis als Institution bis 2030 klimaneutral werde. Um das zu erreichen, sollen alle Dächer von Kreisgebäuden mit Photovoltaik-Anlagen, soweit möglich, ausgestattet werden. Dafür sollen in den Haushalt 2021 und in den Folgejahren zusätzlich 140.000 Euro eingestellt werden. Die erste Photovoltaik-Anlage auf einem Kreisgebäude ist übrigens fertig. So verfügt die Michael-Ende-Schule in Reuschenberg seit Beginn des Jahres über eine Anlage, die jedes Jahr 27.000 Kilowattstunden Solarstrom produziert. Vier weitere sind geplant.