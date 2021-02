Neue Coronaschutzverordnung : Was Golfer freut, bringt Fußballern wenig

Rhein-Kreis Nach den Lockerungen der Landesregierung hält FVN-Präsident Peter Frymuth eine Fortsetzung des Spielbetriebs im Amateurfußball trotzdem für möglich. Kreis 5 ist skeptisch. Spätester Termin für Trainingsstart wäre wohl der 11. April.

Davon profitieren in erster Linie Individualsportarten wie Golf, Tennis, Reiten oder auch einige Disziplinen der Leichtathletik. Erfreut über die Lockerungen zeigt sich jedoch auch der Amateurfußball, der seit dem 1. November komplett auf Eis liegt. So stellt Peter Frymuth, Präsident des Fußballverbandes Niederrhein (FVN), fest: „Ich bin sehr froh, dass die Landesregierung nun in einem ersten Schritt entschieden hat, dass die Sportplätze wieder geöffnet werden können und eine Nutzung unter engen Vorgaben möglich ist.“ Damit sieht er im Nachhinein auch die Strategie der im Verband für den Spielbetrieb zuständigen Stellen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten mit Prognosen zurückgehalten hätten, bestätigt. „Die Verfügungslagen gaben dafür keine Grundlage.“ Trotzdem, versichert er, würden Überlegungen sowohl für den Spielbetrieb auf Kreisebene wie auch für die Spielklassen auf Verbandsebene angestellt, um auf Entwicklungen vorbereitet zu sein. Und konkret: „Es zeichnet sich ab, dass zunächst die Hinrunde fortgesetzt werden soll und der Zeitraum bis zum 30. Juni eingeplant ist.“

C) Die Nutzung von Sportanlagen in mehreren gleichzeitig trainierenden, organisierten Gruppen unter Anleitung eines Trainers oder Übungsleiters ist jedoch unzulässig (auch bei Einhaltung der erlaubten Personenzahl in jeder einzelnen Gruppe).

Was in NRW erlaubt ist und was nicht

Lockerungen für den Breitensport : Was in NRW erlaubt ist und was nicht

Außerdem drängen sich Reinhold Dohmen, unter anderem Vorsitzender im Fußballausschuss des Kreises 5, sofort zwei Frage auf: „Wenn ich fünf Meter Abstand zu meinem Nebenmann haben muss, wie soll ich denn da vernünftig trainieren können? Und was hat das dann noch mit Fußball zu tun?“ Trotzdem könne er den öffentlich zur Schau gestellten Optimismus sehr gut nachvollziehen. „Eines habe ich in der Pandemie gelernt: Man muss Geduld haben – und die haben leider viele nicht. Aber für mich ist das alles Wunschdenken. Ich bin da mehr Realist, das kommt wahrscheinlich noch von meinem früheren Job als Polizist.“ Während er für den Erwachsenenfußball das Licht am Ende des Tunnels noch nicht zu entdecken vermag, hat er immerhin Hoffnung für den Nachwuchsbereich: „Wenn wir jetzt die Schulen wieder aufmachen und sehen, dass die Infektionszahlen in den nächsten 14 Tagen sinken, dürfen vielleicht die Altersklassen Bambini bis zur D-Jugend wieder normal ihrem Sport nachgehen.“ Trotz seiner großen Skepsis, was die Fortsetzung des Spielbetriebes bei den Senioren anbelangt, so ganz verstanden hat er das strikte Sportverbot eigentlich nie: „Die hohe Politik hat den Sport seit dem 1. November eigentlich abgehakt. Und das ärgert mich. Dabei hatten wir zum Beispiel in unserem Fußballkreis bis zum Lockdown insgesamt nur 17 Verdachtsfälle, von denen sich gerade mal zwei bestätigt haben. Es gab nirgendwo einen Hotspot auf dem Fußballplatz.“