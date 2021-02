Fit daheim mit NGZ und TG Neuss : Liegestütze auf den Knien

Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung und die TG Neuss geben in einer Serie auch weiterhin Tipps, wie man daheim mit Alltagsgegenständen und dem eigenen Körpergewicht sein Wohlbefinden steigern und sich fit und gesund halten kann. Denn wegen Corona könne die meisten Vereinsangebote aktuell nicht stattfinden.

„Liegestütz ist eine klassische Übung, welche zu jedem Training daheim dazu gehört“, findet Fitnesstrainer Florian Kock, weiß aber auch, „Vielen fällt es schwer, diese auf den Füßen auszuführen.“ Darum sein Tipp: „Starten Sie deshalb ruhig auf den Knien. Folgende Punkte sind hier wichtig: Kippen Sie Ihre Hüfte und versuchen Sie, Ihren unteren Rücken etwas rund zu machen. Dadurch vermeiden Sie ein Hohlkreuz und aktivieren die Bauchmuskeln. Danach beugen sie ihre Arme, so dass die Ellenbogen in einem 45-Grad-Winkel nach hinten außen zeigen. Anschließend wieder hoch in die Startposition drücken und versuchen, sich von Woche zu Woche um eine Wiederholung zu steigern.“