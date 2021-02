Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Kreis meldet neun Todesfälle

Kreis Mettmann Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten gibt am Dienstag deutlich nach, liegt um 85 unter dem Wert von vor sieben Tagen. Zugleich werden 35 Neuerkrankungen gemeldet, vier mehr als am Montag.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 558 Infizierte, 76 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 47 (-6; 1 Neuerkrankung, 7 genesen), in Haan 37 (-3; 3 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Heiligenhaus 52 (-4; 4 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Hilden 75 (-2; 5 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Langenfeld 86 (-10; 5 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Mettmann 46 (-12; 5 Neuerkrankungen, 15 genesen), in Monheim 31 (-9; 3 Neuerkrankungen, 12 genesen), in Ratingen 55 (-5; 1 Neuerkrankung, 6 genesen), in Velbert 105 (-22; 7 Neuerkrankungen, 38 genesen) und in Wülfrath 24 (-3; 1 Neuerkrankung, 4 genesen).