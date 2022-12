Kultur in Neuss Tanztruppe begeistert in Stadthalle

Was verbirgt sich alles hinter der Liebe? Was kann sie schaffen, auslösen, hervorbringen, aber auch zerstören oder vernichten? Die Vielfalt der Gefühle in 43 Minuten auf die Bühne zu bringen – das gelang den Tänzerinnen und Tänzer der Truppe Northwest Dance (NW) Project aus Portland in beeindruckender Weise. Erst im Oktober uraufgeführt konnte sich jetzt das Neusser Publikum der Tanzwochen Neuss an dem Werk „Down the Garden Path“ erfreuen.