Gluhwein Concerto Neuss Weihnachtskonzert mit Uraufführung

Wenn die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN) am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert ins Zeughaus lädt, wird der bekannte britische Musiker Nicholas Daniel am Pult stehen. In seiner Doppelfunktion als Oboist und Dirigent führt er gemeinsam mit der Kammerakademie durch ein weihnachtliches Programm, das viele bekannte europäische Kompositionen auflistet: Béla Bartók, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, Peter Warlock (alias Philip Haseltine) und Wolfgang Amadeus Mozart.