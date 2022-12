Landesgartenschau 2026 in Neuss 24.000 Blumenzwiebeln gepflanzt

Bereits 130 Mitglieder hat der jüngst gegründete Verein „Grünes Herz – Bürgerpark Neuss“ zur Landesgartenschau 2026 in der Quirinusstadt. Sandra Maria Breuer, die zusammen mit Marcus Longerich den Verein führt, konnte am Samstagmittag rund 80 Engagierte begrüßen, die im Laufe des Nachmittags 24.000 Blumenzwiebeln, vornehmlich Tulpen, Narzissen und Krokusse, in die Erde des Rennbahnparks versenkten, der als Bürgerpark zum zentralen Bereich der Landesgartenschau auserkoren ist.