Neue Filiale in Neuss Öffnungstermin für „Netto“ am Büchel steht

Neuss · Lange wurde gewerkelt, jetzt steht der Starttermin. Der Discounter „Netto“ eröffnet am kommenden Dienstag, 6. Dezember, seine Filiale am „Büchel“ in der Neusser Innenstadt.

03.12.2022, 04:50 Uhr

Netto eröffnet in der Neusser Innenstadt. Foto: Simon Janßen

Fleißige Handwerker ließen vor Ort bereits Fortschritt erahnen, nun nannte das Unternehmen Konkretes und veröffentlichte auch einige Fakten zur neuen Netto-Filiale in Neuss. Kunden sollen demnach mehr als 5000 Artikel auf einer Verkaufsfläche von rund 1145 Quadratmeter finden. Bis zu 300 Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst verspricht das Unternehmen ebenso wie eine Auswahl an Brot- und Backwaren. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr. Die Eröffnung des Marktes ist auch ein kleines „Nikolausgeschenk“ für die Verantwortlichen in der Neusser Innenstadt, denen der lange Leerstand in den Büchel-Arkaden ein Dorn im Auge war. Drei Jahre nachdem die Paula Grundbesitz GmbH aus dem hessischen Langen das Objekt gekauft und einen Bauantrag gestellt hat, erfolgte mit schwerem Gerät der Startschuss, um Platz für den großflächigen Einzelhandel zu schaffen. Mit dem geplanten Eröffnungstermin hält das Unternehmen auch ein, was es im September 2021 auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Damals hieß es: „Nach interner Rücksprache können wir Ihnen mitteilen, dass die Baugenehmigung für den Standort Neuss, Büchel kurzfristig erwartet wird. Die Filiale wird voraussichtlich Ende nächsten Jahres eröffnet.“

(jasi)