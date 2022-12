Beamte lassen Deal auffliegen Polizei findet erneut Drogendepot im Stadtgarten in Neuss

Neuss · Erneut sind Polizisten auf ein Drogendepot in Neuss gestoßen, nachdem sie einen Dealer auf frischer Tat erwischt haben. Erst am 24. November war eine hohe zweistellige Anzahl an proportionierten Betäubungsmitteleinheiten sichergestellt werden.

02.12.2022, 12:27 Uhr

Polizeibeamte führen beim Stadtgarten und in der Innenstadt von Neuss immer wieder Kontrollen durch - mit Erfolg. Foto: Simon Janßen

Uniformierte und zivilgekleidete Polizisten der Polizeiwache Kostenpflichtiger Inhalt Neuss hielten sich am Donnerstag, 2. Dezember, wieder verstärkt im Bereich der Stadthalle und der Innenstadt auf. Mit ihrem Einsatz sollten Taschendiebstähle verhindert und Betäubungsmitteldelikte aufgedeckt werden. Mit Erfolg. Erst am 24. November war in diesem Bereich ein Drogendepot gefunden worden - und nun wieder. Gegen 16:30 Uhr konnten die Beamten beobachten, wie eine Person offensichtlich Drogengeschäfte abwickelte. Hierzu suchte der Mann ein Versteck auf und übergab im Anschluss einer anderen Personen etwas, teilte die Polizei mit. Beide Personen konnten durch die Beamten festgehalten und kontrolliert werden. Der Käufer hatte zuvor, unter den Augen der Beamte, seine offensichtlich frisch erworbenen Drogen weggeworfen. Jedoch konnten diese aufgefunden und ihm zugeordnet werden. Polizei setzt Drogendealer unter Druck Stadtgarten in Neuss Polizei setzt Drogendealer unter Druck Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen und muss sich nun wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Verdächtige bei Drogen-Deal erwischt – Depot entdeckt Rauschgift-Kriminalität in Neuss Verdächtige bei Drogen-Deal erwischt – Depot entdeckt Der Verkäufer, ein 31-Jähriger, wurde vor Ort festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Das Drogenversteck konnte ebenfalls ausfindig gemacht werden. Hier wurden mehrere so genannte Konsumeinheiten von vermutlich Cannabis und Heroin gefunden. Zudem wurde mit einem Drogenspürhund der Bereich um das Versteck großflächig abgesucht. Der 31-Jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeiliche Maßnahmen und Prüfung der Haftgründe wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(NGZ)