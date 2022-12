Alte Post in Neuss Jahresausstellung geht raus in die Stadt

„Ich freue mich sehr, dass man mir die Freiheit gegeben hat, auch eigene Ideen umzusetzen“, erzählt Bianca Quasebarth. Ein Projekt habe ihr dabei besonders am Herzen gelegen: „Mein Wunsch war es, die Kunst auch raus in die Stadt zu tragen“, sagt sie. Und so kann in diesem Jahr passend zur Jahresausstellung auch Kunst an öffentlichen Orten entdeckt werden – „Satelliten-Punkte“ nennt sie die Studentin. Elf Stück sind es geworden, die sich quer über das Stadtgebiet verteilen. „Sie sollen die Menschen erreichen, die nicht den Weg in die Alte Post finden“, erklärt die Kuratorin. Andererseits könne es auch als Einladung verstanden werden, das Kulturforum aufzusuchen. Denn mit großen Aufklebern, werde darauf verwiesen. Gleichzeitig liege im Kulturforum eine Karte mit den Satellitenpunkten aus. Thomas Mayer und Hans-Jürgen Söffker gestalten etwa den Schaukasten an der Kaiser-Friedrich-Straße, Améde Ackermann hat eine acht Meter lange Fotografie an der Unterführung am Friedrich-Ebert-Platz angebracht und Vera Lossau gestaltet eine Litfasssäule.