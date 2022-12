DJK Rheinkraft Neuss Verein hat jetzt einen Kraft- und Fitness-Container

Hanteln stemmen, Medizinbälle in die Luft wuchten oder klassische Klimmzüge – all das gehört in die Kategorie Fitness und Krafttraining, und ist jetzt an der Wolker Anlage wegen eines schwarzen Containers möglich. Dank des Landesprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ konnte die DJK Rheinkraft Neuss einen Fitness Container auf der ihrer Anlage realisieren. Die erste Vorsitzende Verena Austermann übergab den Sportlern am vergangenen Samstag die neue Trainingsstation. „Wir sind wirklich froh, den Zuschlag für die Förderung bekommen zu haben, denn allein hätten wir das nicht finanzieren können“, erklärt Austermann. Nur einen kleinen Teil der Kosten musste der Verein selbst aufbringen. Auf der Anlage, die zum Leichtathletikzentrum ausgebaut ist, trainieren Fußballer aller Jugendklassen, Leichtathleten, aber auch die Boxabteilung. Eine Möglichkeit, gezielt an der Kraft und der übrigen Fitness neben der eigentlich ausgeübten Disziplin zu arbeiten, fehlte bislang. Während der Öffnungszeiten der Anlage soll jeder den Container nutzen können. Den Schlüssel gibt es gegen Unterschrift zu den Nutzungsbedingungen beim Platzwart. Kinder und Jugendliche können in Begleitung Erwachsener trainieren. Wertvolle Hinweise, wie mit den Geräten trainiert werden soll, gibt eine Tafel mit Bildern und QR-Codes. „In kleinen Videos wird dort gezeigt, wie eine Übung korrekt durchgeführt werden soll“, sagt Austermann. Bei der Auswahl der Ausstattung haben die Verantwortlichen des Vereins darauf geachtet, dass auch leichtere Geräte für die jüngeren vorhanden sind.