Sonnenenergie : Solarkataster berücksichtigt jetzt auch die Neubauten

Remscheid Die Sonnenergie zur Stromerzeugung, Heizen oder Warmwasser zu nutzen, ist gerade unter klimaschutztechnischen Gesichtspunkten für viele interessant.

Derzeit gibt es in Remscheid rund 750 PV- sowie 600 Solarthermie-Anlagen. Davon sind insgesamt 35 auf städtischen Dächern (15 PV, 20 Solarthermie). „Es gibt aber noch viel Potenzial in Remscheid“, betont Reul-Nocke. Rund zehn Prozent sind nach dem Ampelsystem grün und fast 36 Prozent gelb. Dieses Potenzial sollte genutzt werden. Für die Anschaffung können Hausbesitzer auch Förderanträge stellen – etwa bei der BAFA oder KfW. Monika Meves berät dazu gerne.

Im Rahmen des Projekts „BESTKLIMA“ entstand zudem in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen Remscheids erste Klimafunktionskarte. Die Daten stammen aus dem Sommer 2017 und zeigen an, wo in der Stadt klimatische Problemzonen liegen. Analysiert wurden unter anderem Starkwind, Hitze oder Kaltluftvorkommen. In den Industriegebieten Jägerwald und Mixsiepen gibt es jetzt zum Beispiel schon besonders starke Hitze.