Sportflächen-Entwicklung in Remscheid : Stadt wird Neuenkamp nicht kaufen

Remscheid Die Kaufpreisvorstellungen des RSV und der Verkehrswert der Sportanlage liegen rund eine Million Euro auseinander. Der BV 10 soll die Anlage weiterhin nutzen, während die Stadt eine neue Heimat mit Kunstrasen sucht.

Lange wurde verschiedene Varianten diskutiert, nun ist eine Entscheidung über die Zukunft des Sportplatzes an den Neuenkamper Straße gefallen. Wie die Stadt in einer Papier für die Ratssitzung am 26. September mitteilt, will sie die Sportanlage nicht vom Inhaber, dem Remscheider Sportverein (RSV), erwerben. Für den Fußballverein BV 10, der darauf gehofft hat, dass die Stadt als neuer Eigentümer den Aschenplatz in eine moderne Kunstrasenanlage umwandelt, soll eine „zufriedenstellende Lösung“ gefunden werden