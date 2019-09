Fall in Remscheid : Gericht muss Widersprüche klären

Fall in Remscheid

Remscheid/Wuppertal Ein 53-Jähriger aus Remscheid wehrt sich gegen den Vorwurf der Vergewaltigung.

Nachdem der erste Prozess im April 2018 wegen einer Erkrankung des Richters kurz vor der Urteilsverkündung geplatzt war, wird nun erneut der Vergewaltigungsvorwurf verhandelt, dem man einem 53-Jährigen macht. Acht lange Jahre schwebt das Verfahren, auch wegen der Überlastung des Gerichts, mittlerweile über dem Remscheider und auch seiner damaligen Lebensgefährtin, am Dienstag kamen nun beide zu Wort.

Dem Angeklagten, gesundheitlich angeschlagen, war vom Richter gerade mit Hinsicht auf die überlange Prozessdauer und deren Auswirkung auf seine Lebenssituation eine „Goldene Brücke“ gebaut worden: Eine Geständnis, das „den Vorwürfen nahe kommt“, so der vorsitzende Richter, könne zu einer Verurteilung als minder schwerer Fall mit der Aussicht auf eine Bewährungsstrafe führen. Der Angeklagte will definitiv den Schlussstrich unter der Sache sehen, sein Anwalt hat aber Bedenken.

Sollte man Straftaten zugeben, die man nicht begangen hat, um das Gericht als freier Mann zu verlassen? Und sollte man, sich selbst schuldlos wähnend, dann auch noch eine Entschädigung von 10.000 Euro an die ehemalige Partnerin zahlen müssen?

Prozess in Düsseldorf

Prozess in Düsseldorf : 22-jähriger Remscheider wegen 66 Straftaten vor Gericht

Auf Anraten des Anwaltes schilderte der Remscheider nun ohne taktische Zurückhaltung seine Version so: Nach einer Geburtstagsfeier seiner Freundin, mit der ihn eine schon länger kriselnde Beziehung verband, soll er den Rückzug seiner sich schlecht fühlenden Partnerin nicht akzeptiert haben. Das weitete sich aus, die Freundin hätte sich schließlich wegen Schmerzen nach einer noch nicht lange zurückliegenden Unterleibsoperation seinem Versuch, mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben, entzogen. Er hätte dann seine Sachen gepackt und den Rest des Tages bei einer anderen Freundin verbracht. Für die Verletzungen, die das Opfer bei der Polizei vorgezeigt hätte, habe er keine Erklärung.

Im Kontrast dazu die Schilderung des Opfers, das in der Vergangenheit bereits wegen Depressionen behandelt wurde. Es sei keine gute Beziehung gewesen, über die die Zeugin sagte: „Liebe war es nicht.“ Weder habe ihr die Selbstverständlichkeit gepasst, mit der der Angeklagte den Komplett-Service in ihrer kleinen Wohnung in Anspruch nahm, noch die Dominanz, mit der er über sie habe verfügen wollen. Aber aus Angst vor ihm und den kleinen Gewalttätigkeiten habe sie den Bruch der Beziehung nicht gewagt.