Mitglieder von „Osmanen Germania“ Wuppertal : Geldstrafe für Remscheider Rocker

(mag) Zwei Remscheider Mitglieder der Wuppertaler Rockervereinigung „Osmanen Germania“ hatten sich wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung vor dem Wuppertaler Amtsgericht zu verantworten. Dem dritten Angeklagten, einem Wuppertaler Mitglied des Chapters, war außerdem der Verstoß gegen das Waffengesetz in drei Fällen und Betrug vorgeworfen worden. Laut Anklage sollen die drei Osmanen den Vizepräsidenten des Rockerclubs in der Nacht zum 3. September 2016 unter Vortäuschung einer Entführung in einen Hinterhalt gelockt haben. Zuvor sollen sie aufgrund interner Streitigkeiten den Auftrag erhalten haben, den Vize „wegzumachen“.