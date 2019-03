Remscheider Innenstadt: Stadt sieht Allee als Sanierungsgebiet

Remscheid Weil das Revitalisierungskonzept nicht wirkt, soll die Stadt mehr Einfluss auf den Baubestand erhalten. Alleeöffnung soll erst später Thema werden.

Die Stadt will bei der Belebung der Alleestraße einen anderen Weg einschlagen. Die Fußgängerzone und ihre Umgebung sollen für 15 Jahre zum Sanierungsgebiet erklärt werden. Diese Anordnung eröffnet der Stadt mehr Einfluss auf Immobilienbesitzer. So können diese „bei erheblichem Sanierungsrückhalt dazu angehalten werden, ihren Bestand zu modernisieren“, heißt es in einer Vorlage für die Ratssitzung am 28. März. Die aktuelle Situation auf Teilen der Allee beschreibt die Stadt so: „Die Häuser werden weiterhin in einem nicht zeitgemäßen Zustand vermietet mit dem mit mittel- bis langfristigen Risiko der Unvermietbarkeit. Als Folge eines langfristigen Leerstands drohen eine Verwahrlosung von Gebäuden und damit die Schädigung des Stadtbilds“.