Sport in Remscheid: Den Tätern das Leben so schwer wie möglich machen

Den Tätern das Leben so schwer wie möglich machen

Sport in Remscheid

Lennep Ein Sportverein bietet Tätern, die Mädchen und Jungen sexuell in anstößiger Weise begegnen oder gar sexuell missbrauchen wollen, eine Vielzahl von „günstigen“ Gelegenheiten.

Sei es in der Umkleidekabine, beim Training oder auf Fahrten. „Es ist nicht normal, wenn in einem Verein das Thema sexuelle Gewalt kein Thema ist“, sagt Daniela Hannemann, Geschäftsführerin des Sportbundes Remscheid. Deshalb gilt die Devise, die Hürden für Missbraucher so hoch wie möglich zu bauen.