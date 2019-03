Ansichtssache in Remscheid : Eine eilige Kündigung mit Nebenwirkungen

HENNING RÖSER.

Meinung Remscheid Bei der geplanten Trennung der Stadt Remscheid vom Verein BAF im Bereich der Flüchtlingsbetreuung sind noch einige Fragen offen.

Die Aufgabe der Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge kann unter den bestehenden Voraussetzungen mit dem Vertragspartner BAF e.V. nicht mehr adäquat erbracht werden.“

Zu diesem Fazit kommt die Stadt in einer Presserklärung, in der von „sehr eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten“, kaum Einfluss auf eine „ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung“ und „erheblichen finanziellen Risiken“ die Rede ist. Die Konsequenz: Die Stadt will den immerhin seit 1996 bestehenden und mehrfach angepassten Vertrag mit der BAF zum Ende dieses Monats kündigen. Sie begründet das mit einem nicht mehr handlungsfähigen Vorstand, lobt zugleich die 104 Mitarbeiter des Vereins ausdrücklich für ihre sehr gute Arbeit. Diese sollen nun in den Konzern Stadt übernommen werden und dort ihre Arbeit fortsetzen. Der überwiegende Teil des Rates begrüßt das. Der BAF-Vorstand tut das auch.

Was genau ist schief gelaufen in der BAF, wenn die Stadt so große finanzielle Risiken sieht? Welche sind das? Seit wann gab es Anzeichen für diese gravierenden Probleme? Und warum wurde ein Vertrag, dem Gutachter eine Unvereinbarkeit mit dem EU-Vergaberecht bescheinigen, mehrfach verlängert?

Dass eine ehrenamtliche Vereinsstruktur nicht zu einer kommunalen Pflichtaufgabe mit einem Volumen von 3,5 Millionen Euro passt, bei der es zwischenzeitlich um das Wohl von 1500 Menschen ging (aktuell sind es 1000), wird der Stadt länger bekannt gewesen sein. Woraus genau also ergibt sich der große Zeitdruck, der jetzt im Rathaus aufgebaut wird? Auch nach einer dreistündigen Sonderratssitzung am Montag dieser Woche sind viele Fragen nicht wirklich schlüssig beantwortet. Man darf gespannt sein, ob die Stadt vor der Abstimmung am kommenden Donnerstag noch Licht ins Dunkel bringt.