Hauptbahnhof Remscheid: Verletzter 16-Jähriger am Bahnsteig gefunden

Verletzter 16-Jähriger am Bahnsteig gefunden

Remscheid Mehrere Zeugen haben am frühen Sonntagmorgen einen verletzten Jugendlichen auf dem Bahnsteig des Remscheider Hauptbahnhofs entdeckt. Der Wuppertal musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 2.15 Uhr in der Nacht zu Sonntag fanden die Zeugen den verletzten 16-Jährigen. Ihnen gegenüber gab der Wuppertaler an, dass er von Unbekannten mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sei. Auch der Raub seines Handys laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden. Da sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechterte, war eine polizeiliche Befragung nicht mehr möglich. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und ärztlich versorgt werden.