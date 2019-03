Schüler in Remscheid: Bunte Freitags-Demo vor dem Rathaus

Remscheid Rund 700 Schüler kamen zur ersten Remscheider „Fridays for Future“-Demonstration auf den Theodor-Heuss-Platz. Damit wurden die optimistischen Erwartungen der Organisatoren sogar noch übertroffen.

700 Schüler gingen gestern Mittag auf die Straße, um – im Rahmen der „Fridays for Future“-Initiative – erstmals in Remscheid für den Klimaschutz zu demonstrieren. Auf dem Theodor-Heuss-Platz kam es zur Kundgebung, bei der die Jugendlichen ihren Standpunkt deutlich machten: „Wir sind die Zukunft und es wird Zeit, dass wir sie mitgestalten.“

Ein Meer aus bunten Plakaten war auf dem Platz vor dem Rathaus zu sehen. Auf ihnen hielten die zahlreich erschienenen Schüler der Innenstadt-Schulen ihre Forderungen („Tut was für unsere Umwelt“) und Warnungen („Wir haben keinen Planeten B“) gut sichtbar in die Luft. Ärger und Unmut sprechen daraus. „Wir wollen einen schnelleren Kohleausstieg und eine Minimierung der Industrie-Ausstöße“, rief Seyda Sahan, Schülerin des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums, lautstark ins Mikrofon. Die Menge jubelte und klatschte und zeigte damit ihre volle Zustimmung. Sahan forderte nicht nur Veränderungen, sie griff auch jene erwachsenen Entscheidungsträger an, die die Jugendlichen beschuldigt hatten, nur kopflos einem Trend nachzugehen: „Wir haben keine Vorbilder, die uns unterstützen, also müssen wir es selbst in die Hand nehmen.“