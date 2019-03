Bergische Innenstädte : Handelsverband: Solingen hängt Nachbarn ab

Die Clemens-Galerien mit dem Kino-Schriftzug des „Lumen“ bei Nacht: Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen – Rheinland sieht aber nicht schwarz, wenn es um die Zukunft der Solinger City geht. So könnte das Projekt „Gläserne Manufaktur“ neue Impulse in der Innenstadt setzen. Foto: Guido Radtke

Ralf Engel, der beim Handelsverband Rheinland für die Region zuständig ist, gibt Solingen gute Noten. Beim City-Umbau sei die Stadt weiter als Remscheid.

Am nächsten Montag hat Ralf Engel einen wichtigen Termin. Dann wird der Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW – Rheinland (HVR) im Solinger Rathaus zu Gast sein, wo er mit Oberbürgermeister Tim Kurzbach zusammenkommen wird. Wobei das Treffen eher eines der erfreulichen Art werden dürfte. Denn aus Sicht des HVR hat sich die Stadtspitze der Klingenstadt im Vergleich zu den Nachbarn Remscheid und Wuppertal zuletzt durchaus gute Noten verdient.

Weswegen Verbandschef Engel jetzt fordert, dass sich die anderen Städte ein Beispiel an Solingen nehmen sollten. „Die Idee, mit einer gläsernen Manufaktur die traditionelle Schneidwarenindustrie in die City zu holen, wäre sicherlich auch in Remscheid in Bezug auf die Werkzeugindustrie eine Überlegung wert“, sagte Ralf Engel in dieser Woche im Gespräch mit unserer Redaktion – wohlwissend, dass vor allen Innenstädten im bergischen Städtedreieck ein Prozess der Veränderung liegt.

Info Zahlen und Fakten zum Handelsverband Gesamtverband Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen – Rheinland (HVR) vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die Interessen von über 2.500 Mitgliedern mit über 5.000 Betrieben im Handelsbereich. Er ist in verschiedene Regionen unterteilt. Im rheinischen Handel sind rund 140.000 Mitarbeiter beschäftigt. Region Die Geschäftsstelle Wuppertal und Bergische Region ist für die drei bergischen Großstädte Wuppertal, Solingen und Remscheid sowie darüber hinaus für das gesamte Umland zuständig.

Tatsächlich teilt der Handelsverband mit den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung die Überzeugung, wonach sich die Verkaufsflächen in den kommenden Jahren weiter verringern werden. Und dementsprechend positiv bewertet Geschäftsführer Engel die Versuche des Rathauses, in Teilen der Solinger City neue Nutzungskonzepte anzustoßen.

„Wir müssen sehen, zum Beispiel an der unteren Hauptstraße mehr auf Wohnen und auf Dienstleistungen zu setzen“, betonte Engel, der als Leiter der Geschäftsstelle Wuppertal beim Handelsverband nicht allein die Einzelhändler in den bergischen Großstädten vertritt, sondern darüber hinaus auch die benachbarten Regionen, etwa die Rheinschiene mit den Metropolen Düsseldorf sowie Köln, im Blick behält.

Und der aus diesem Grund die Stärken beziehungsweise Schwächen der einzelnen Städte kennt. „Die Fußgängerzonen in Solingen wie in Remscheid, sind gemessen an den heutigen Erfordernissen zu lang“, analysierte Ralf Engel nun noch einmal die Problematik, die sich nach seinem Dafürhalten einzig mit einer Konzentration von Geschäften in bestimmten Teilbereichen der Citys auflösen lassen dürfte.

So erwartet der Handelsverband für die Solinger Innenstadt über kurz oder lang eine Verschiebung des Schwerpunktes in Richtung Neumarkt. „Diese Entwicklung hat bereits mit dem Bau des Hofgartens begonnen und wird sich mit der neuen Hauptstelle der Stadt-Sparkasse weiter beschleunigen“, prognostizierte Ralf Engel. Gerade darum sei es aber genauso wichtig, frühzeitig Alternativen für die sodann verwaisten Bereiche zu entwickeln.

Dabei nimmt für den HVR das alte Kaufhof-Gebäude an der oberen Hauptstraße eine Schlüsselstellung ein. Denn nur wenn es gelingen sollte, dort – über Nachmieter Woolworth hinaus – neues Leben zu etablieren, ist es nach Einschätzung von Geschäftsführer Engel möglich, zumindest einen Teil der Fußgängerzone als Einkaufstraße zu erhalten.