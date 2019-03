Klosterkirche in Remscheid: Anka Zink geizt nicht mit Gags

Remscheid Die Kabarettistin aus Bonn präsentierte in der gut gefüllen Lenneper Klosterkirche ihr aktuelles Programm „Das Ende der Bescheidenheit“. Dabei sprang sie fröhlich zwischen den unterschiedlichsten Themen hin und her.

Die Gag-Frequenz war hoch. Zink sprang fröhlich zwischen den Themen hin und her. Von „House Of Cards“ und anderen Serien, bei denen ältere Paare genauso wie junge Leute ein Loch ins Sofa säßen, kam sie etwa zum Terrorismus, den man in Europa ja durchaus auch schon vor 9/11 hatte: „Wir hatten die IRA in Irland, die ETA in Spanien, in Deutschland gab‘s die RAF und auch in Italien standen an allen Ecken und Enden irgendwelche Leute, die was in die Luft sprengen wollten. Und dann kam der 11. September.“